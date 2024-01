Perde il controllo della propria auto sull'Asse ad Ancona: automobilista multato

ANCONA - Durante la notte i poliziotti sono intervenuti nei pressi dell'asse attrezzato a seguito di una segnalazione che riferiva la presenza di pietrisco sull'asfalto della carreggiata.



Giunti sul posto gli operatori rinvenivano segni di incidente sul guardrail e, poco distante, un'autovettura ferma con evidenti segni di impatto. Il conducente, italiano di circa 40 anni, riferiva di aver perso il controllo dell'autovettura a seguito di una distrazione e di aver impattato contro il guardrail. A seguito di ciò, per non aver saputo assicurare il controllo del veicolo, il conducente veniva sanzionato ai sensi dell'art. 141 del Codice della Strada. L'uomo non riportava ferite ma la macchina non risultava più marciante e pertanto i poliziotti intervenivano per ripristinare la sicurezza della strada.