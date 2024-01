Continua la task force della Polizia al Piano: controlli nei negozi, diverse multe agli automobilisti

ANCONA - Continua il servizio ad "Alto Impatto" disposto dal Questore Capocasa d'intesa con il Prefetto Ordine in tutta la zona del Piano, degli Archi e della Stazione, con l'obiettivo di restituire vivibilità e decoro a tutti i cittadini del capoluogo. Nella serata di ieri infatti si è svolto un altro importante controllo, con il dispiego degli uomini della Polizia di Stato, unitamente agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia.



Sono state oltre 60 le persone identificate, di cui oltre 20 i soggetti gravati da precedenti giudiziari. Diversi gli esercizi commerciali sottoposti al controllo ed i veicoli controllati sono stati 20, attraverso 3 posti di controllo dislocati in alcune zone strategiche della città.

All'esito dei controlli effettuati diverse sono state le violazioni al Codice della Strada comminate.

In particolare in piazza Ugo Bassi i poliziotti procedevano al controllo di un soggetto alla guida di uno scooter. Il mezzo risultava privo di copertura assicurativa, la revisione risultava scaduta e l'uomo, italiano di circa 35 anni, circolava senza patente di guida. Sanzionato per le violazioni al Codice della Strada, il mezzo veniva sottoposto a fermo e sequestro amministrativo.



Nei pressi di via Flaminia un soggetto, straniero di circa 25 anni, veniva controllato unitamente alla sua autovettura e anche questo sanzionato in quanto circolava con patente e revisione entrambe scadute.



Nei pressi di via della Montagnola un altro soggetto, italiano di circa 45 anni, veniva sanzionato in quanto anch'egli circolava con la patente di guida scaduta.

Infine, veniva rintracciato un cittadino straniero di origine kosovara e di circa 28 anni (già denunciato e con diversi precedenti a suo carico) in quanto sprovvisto della documentazione relativa alla sua presenza nel territorio dello Stato.