PORTO SAN GIORGIO - Nuovo piano della mobilità ciclistica. Nel progetto, presentato ieri in sala consiglio, ci sono anche nuovi parcheggi. Il tutto confluirà nel nuovo piano del traffico anche se per ora è solo un progetto, per la cui realizzazione servirebbero 3 milioni di euro. Ora, si penserà ad intercettare le risorse.

APPROFONDIMENTI LA VIABILITÀ Porto San Giorgio, successo per la trasferta all’Anas di Vesprini, lievitano i costi della rotatoria. «Ma ora l’iter è ripartito»

Il commento

Il sindaco è apparso soddisfatto: «Dopo un anno - ha ricordato Valerio Vesprini - presentiamo una progettualità importante che in questa città mancava e che riguarda in primis la mobilità ciclistica. Nello studio vengono individuate nuove aree di parcheggi. La giunta ha fatto un lavoro importante per ricongiungere le piste ciclabili esistenti, con l'obiettivo di abituare le giovani generazioni all'utilizzo della bici». L'altro punto cruciale del piano riguarda via Gentili, per la quale si pensa a pareggiare la strada senza l'ostacolo dei marciapiedi: «Una via che ricongiunge la parte storica della città al mare per la quale c'è la proposta di aumentare la ciclopedonalizzazione. Oggi abbiamo un progetto su cui mettere fondi, sarà una rivoluzione per la mobilità di questa città». Un evento importante, che sigla la visione futura che l'amministrazione ha della città, come ricordato dall'assessore alla Viabilità Marco Tombolini: «Sono scelte politiche che favoriscono la sicurezza stradale, la mobilità dolce, la moderazione del traffico e la mobilità sostenibile. Abbiamo lavorato con il sindaco e il dirigente Postacchini. Siamo partiti con la zona 30 km/h in centro, per favorire la coesistenza con i veicoli. Il problema principale è l'interruzione delle corsie ciclabili che con il piano intendiamo collegare ad itinerari utili per cittadini e turisti». Un progetto condiviso tra l'amministrazione, il dirigente Postacchini e il comandante della Municipale Giovanni Paris, così l'ha definito l'ingegnere Massimo Conti che ha illustrato il progetto: deve essere «un'opera pubblica fruibile per gli abitanti che prende spunto da Rimini e Pesaro, dove la mobilità dolce è stata incrementata tantissimo, abbandonando il concetto di arrivare ovunque con l'auto. Fra i principali obiettivi, avere una rete ciclabile sicura e continua, con informazioni sui percorsi. Ci sono circa 9 chilometri di ciclabili che s'interrompono bruscamente, vanno ricollegate agli attrattori principali della città, come scuole ma anche luoghi d'interesse turistico e chiese. La nuova rete ciclabile sarà di 21,5 chilometri».

La sosta

Sono state individuate 5 aree parcheggio che sembrano quasi un'utopia: modalità multipiano in viale della Vittoria, multipiano all'ex scalo merci, piazza Gaslini con 215 posti auto su più piani, campo sportivo vecchio con 454 parcheggi a raso, l'ex silos con 90 parcheggi. Ma prima vanno trovate ingenti risorse. L'architetto Marica Leoni, ha aggiunto che «gli itinerari ciclabili saranno da collegare agli attrattori della città. Percorsi che saranno forniti di smart waves, punti che consentono di usufruire di un mezzo ecosostenibile tramite prenotazione».