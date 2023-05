ASCOLI - Informazioni in tempo reale anche sul cellulare, per gli automobilisti ascolani, per evitare code e rallentamenti, strade chiuse per cantieri o altre criticità in città. Ora, con una stretta di mano tra Arengo e Aci Infomobility, si monitorerà costantemente il traffico cittadino per fornire indicazioni utili sempre aggiornate – su piattaforma web e smartphone – ai cittadini al volante in circolazione ad Ascoli, riguardo tutto ciò che può incidere sulla viabilità.

E l’obiettivo, evidente, è quello di aiutare gli automobilisti ad evitare le zone più congestionate dal traffico e con tempi di percorrenza lunghi proprio a causa degli intasamenti per varie tipologie di problemi. Uno strumento che l’amministrazione comunale ha deciso di adottare, su input del sindaco Marco Fioravanti in condivisione con il vice sindaco con delega al traffico Giovanni Silvestri e la comandante della polizia municipale Patrizia Celani, proprio per far fronte alle continue criticità che si presentano sulla rete stradale cittadina a causa della presenza di numerosi cantieri con relative modifiche al traffico che si rendono necessarie, così come per altre emergenze, incidenti e quant’altro.

Piano di 5 anni



L’accordo che ora l’Arengo ha deciso di stringere con l’Aci Infomobility (quinquennale con possibile rinnovo per altri 5 anni) ha come principale obiettivo l’informazione ai cittadini sulla mappa del traffico in città aggiornata tempestivamente riguardo qualsiasi tipo di modica alla viabilità per cantieri o anche in relazione a eventuali incidenti, incolonnamenti e forti rallentamenti e ogni altra informazione utile per chi circola lungo la rete stradale del capoluogo piceno. In tal senso, proprio per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle amministrazioni locali l’Aci ha attivato uno specifico servizio denominato “Luceverde” per servizi di infomobilità. E proprio per questi fini ha realizzato una piattaforma telematica con dominio luceverde.it, ma anche App per smartphone, profili specifici sui social network e un servizio di Contact center con numero verde gratuito.

Nello specifico, per il territorio comunale si procederà con l’attivazione del servizio “Luceverde Infomobilità Ascoli Piceno” grazie alla collaborazione della polizia municipale che caricherà sulla piattaforma le informazioni relative alla mobilità dell’area urbana raccolte direttamente dai propri operatori sul territorio o attraverso i sistemi di rilevazione di cui dispone. Tale insieme di informazioni costituirà la fonte informativa ufficiale sullo stato del traffico e dei servizi di mobilità ad Ascoli.

Il sito per il tempo reale



Su uno specifico sito internet dell’Aci, dunque, saranno pubblicati tutti gli eventi in “tempo reale” (code, incidenti, eventi atmosferici e quant’altro, visibili su mappa della città tramite icone su cui cliccare per avere un maggiore dettaglio.

Oltre alla mappa interattiva con eventi legati ai flussi veicolari e al trasporto pubblico georeferenziati, gli automobilisti potranno visualizzare il livello di congestione del traffico, ascoltare informazioni personalizzate relativi agli eventi intorno alla posizione dell’utente, ricevere informazioni sui distributori di carburante (geolocalizzazione e prezzi), colonnine di ricarica elettrica (geolocalizzazione) e sui parcheggi (geolocalizzazione e tipologia). Uno strumento in più per aiutare gli automobilisti ad evitare il transito laddove si rilevano problemi di vario genere, in una fase complicata, come detto, da molteplici fattori. Cantieri in primis.