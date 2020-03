Squarciate le gomme all'auto dell'avvocatessa: «Gesto intimidatorio, ma non ho sospetti»

PORTO SAN GIORGIO - Un atto intimidatorio, per spaventarla e dirle di stare attenta. Qualcuno ha bucato tutte e quattro le gomme dell’auto dell’avvocato Corinna Biondi. La donna era al lavoro nel suo studio di Porto San Giorgio. Qualcuno, in pieno giorno, ha trovato la sua macchina e ha forato gli pneumatici. Probabilmente usando un punteruolo. Ripartendo, l’avvocato si è accorta che qualcosa non andava. Il volante vibrava e l’auto andava di qua e di là. Arrivata a casa, ha chiamato il meccanico. Sperava si trattasse di un dispetto e che le gomme fossero state solo sgonfiate. Il meccanico le ha rigonfiate, ma la mattina dopo erano tutte a terra. Smontandole, sono venuti fuori quattro forellini fatti con un oggetto appuntito.

Superato lo choc, Biondi ha sporto denuncia. I carabinieri hanno confermato i suoi timori: è stata un’intimidazione. Da parte di chi? E per che cosa? «Non ho sospetti concreti su alcuno – dice l’avvocato –, ma ritengo che il fatto sia ricollegabile alla mia attività professionale. Sono una giuslavorista e, principalmente, mi occupo di cause di lavoro. Ne ho seguite tantissime, anche importanti, ma non mi era mai successo qualcosa del genere. Mi è capitato di affrontare la rabbia delle controparti, ma sempre vissuta in modo esplicito. Davvero, mai così».

