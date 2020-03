Giovane di 31 anni muore travolto da un treno, choc a Porto Potenza

Ultimo aggiornamento: 17:27

POTENZA PICENA - Giovane di 31 anni travolto da un treno. Laè avvenuta oggi pomeriggio a Porto Potenza. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. In corso gli accertamenti per verificare se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Allertata anche l'eliambulanza, il cui intervento però non è servito. Interrotto il traffico ferroviario.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE:Si è appreso che la vittima è Antoni Martiniello, 31 anni, giovane recentemente balzato agli onori delle cronache per essere stato colpito da un Daspo in qualità di arbitro per la testata a un portiere.