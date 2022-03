È morta Bruna Buresti, avvocatessa e custode del territorio. Aveva fondato l'associazione Ascent

SEFRO - Si è spenta a Roma l’avvocato Bruna Buresti, 70 anni era originaria di Sefro e legatissima al suo territorio, dove negli anni ha portato avanti progetti di valorizzazione per finalità turistiche ed enogastronomiche. Ogni volta che poteva tornava volentieri nella sua casa di Sefro.



L’associazione

Aveva fondato nel 2014 l’associazione Ascent, terre dei Camulani e dei Varano per portare avanti progetti legati al turismo ed all’enogastronomia, organizzando molte iniziative e candidando a patrimonio dell’Unesco una vasta zona montana tra Serravalle di Chienti e Camerino. Aveva contribuito alla riscoperta delle grotte che nel Duecento era state vissute dal beato Bernardo da Quintavalle, suo primo seguace, che li aveva vissuto da eremita. Aveva subito coinvolto la precedente amministrazione comunale, intervenendo anche per la realizzazione di una statua in omaggio al frate.

L’ultima importante iniziativa in ordine di tempo era stata nell’ottobre 2021 l’inaugurazione del restauro dell’affresco della chiesa di San Tossano, ad Agolla, restaurato grazie ad un contributo della Fondazione Carima, per cui lei si era impegnata in prima persona. Lascia i nipoti, i funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di Sefro. Così la ricorda il sindaco di Sefro Pietro Tapanelli: «Se ne va una persona molto preparata ed impegnata per il territorio, a nome dell’amministrazione e di tutta la cittadinanza esprimo profondo cordoglio per la perdita di una persona così importante e vicina a noi».

