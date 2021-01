Muore all'improvviso giovane avvocatessa, le ultime parole choc: «Un anno finito male e iniziato peggio»

MARTINSICURO - Martiniscuro sotto choc per la morte dell’avvocatessa Loredana Briganti. Aveva solo 45 anni. A portarla via all’affetto dei suoi cari in pochissimi giorni pare sia stata una forma fulminante di leucemia. «Spero di non morire» – aveva scritto il primo dell’anno. Da brividi uno dei suoi ultimi messaggi su Facebook dove era attiva fino a ieri. «Il mio 2020 si chiude malissimo davvero malissimo. Il 2021 si apre in un modo pessimo», facendo presagire qualcosa di molto grave. E in effetti Loredana non ce l’ha fatta, è morta oggi, lasciando nel dolore la sua famiglia, molto nota anche nelle Marche. Suo padre, Gino Briganti, nativo di Osimo, è un colonnello dei carabinieri, in pensione da qualche anno.

