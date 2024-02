Porto San Giorgio, colpo grosso nel negozio di telefonini: la banda razzia gli smartphone e scompare

PORTO SAN GIORGIO - Furto nella notte nel negozio della Tim lungo la Statale Sud. I ladri hanno forzato la porta del negozio, poco prima delle 2, e dentro hanno poi rotto le bacheche espositive. Spariti numerosi smartphone, il bottino è ancora da quantificare. La banda sarebbe stata composta da almeno 4 malviventi che poi sono riusciti a scappare a bordo di un'auto. Un colpo messo a segno in tempi rapidi, si presume che sia entrata in azione una banda di professionisti. Le indagini sono condotte dalla polizia, si punta, fra l'altro, alle immagini della videosorveglianza monitorando i movimenti delle auto in tutta la parte Sud della città, compresa fra il casello dell'A14 e il centro.