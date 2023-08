Porto San Giorgio, cadono calcinacci sul lungomare Gramsci: chiuso il tratto tra via Baracca e via Magellano

PORTO SAN GIORGIO - Viabilità deviata sul lungomare Gramsci in via Baracca nella settimana clou dell'estate sangiorgese. A seguito dell’intervento dei Vigili del fuoco sul lungomare per la caduta di calcinacci da un edificio privato (quello giallo, nella foto), è stato chiuso il tratto compreso tra via Baracca e via Magellano.

Deviazione obbligatoria



Pertanto, all’altezza dell’intersezione con via Baracca, è stata istituita la deviazione obbligatoria del traffico proveniente da nord. Rimane percorribile la pista ciclabile.