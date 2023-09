PESARO - Paura questa mattina a Pesaro, dove alcuni calcincci si sono staccati dal palazzo dell'ex Bramante e si sono schiantati al suolo lungo viale Don Minzoni. Per fortuna nessuno è stato colpito, ma sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale: chiusi, per precauzione, il marciapiede e la pista ciclabile, in attesa della verifica sullo stato dell'ediicio.