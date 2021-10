Calcinacci caduti dal ponte della ferrovia, dopo la chiusura di via Mattei indicate le strade alternative. I vigili: «Fate attenzione»

MACERATA - Il comando di polizia locale ha comunicato che via Mattei rimarrà chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza del tratto in cui ieri pomeriggio sono caduti dei pezzi di muratura dal ponte della ferrovia. «Si raccomanda, soprattutto nei momenti della giornata caratterizzati da maggiore traffico veicolare - afferma il comando dei vigili guidato dal comandante Danilo Doria -, la massima collaborazione da parte degli automobilisti che dovranno effettuare le deviazioni percorrendo vie alternative». Si è verificato qualche inevitabile disagio sul fronte della viabilità.

