PORTO SAN GIORGIO - L'allestimento natalizio è stato completato. «Abbiamo ultimato il percorso natalizio con le luminarie - ha spiegato l'assessore al Commercio, Giampiero Marcattili - che ora sono tutte accese». Luci, intrattenimento ed eventi saranno racchiusi nel perimetro del centro città con un'offerta di iniziative a 360 gradi.

La scelta

«Anche il percorso dei presepi - ha rimarcato Marcattili - è interamente illuminato e invita a fare una passeggiata. A Castel San Giorgio, le luminarie partono dall'arco a ridosso della statale e conducono fino all'arco del diavolo. Chiaramente è una passeggiata, così come l'abbiamo pensata noi. Offriamo uno spunto per far conoscere la parte vecchia di Porto San Giorgio e non esclusivamente il percorso pedonale dove ci sono i locali. Diventerà un modo per vedere la storicità della città, come con Castelloween diffuso, per far conoscere la parte storica della città e non solo». Da domani si parte con una serie di eventi: «Il primo, lo scorso 3 dicembre, in occasione dell'inaugurazione del Natale, è stato interdetto a causa della pioggia. Nel frattempo i laboratori sotto l'igloo sono partiti e procedono speditamente. Poi la ludoteca e la biblioteca per bambini in settimana: si sono suddivisi i giorni dei laboratori, per i quali la prenotazione è gradita ma non obbligatoria. Partiamo con l'evento di sabato (domani, ndr), alle 16 Babbo Natale in piazza Matteotti a cura della Croce Azzurra». In programma anche la collaborazione con la Croce Azzurra che porterà Babbo Natale in piazza il 17, 25 e 26, l'associazione così avrà modo di promuovere la sua attività attraverso la vendita di panettoni. «Tengo a sottolineare - ha precisato Marcattili - la disponibilità dimostrata dalla Croce Azzurra che oltre a dare il suo servizio di assistenza fondamentale per la città, è un'associazione sempre attenta e collaborativa». Tra gli appuntamenti imperdibili, il tradizionale concerto con il coro Gospel del 25 dicembre a teatro alle 18, grande attesa per il 28 dicembre con la serata in via Oberdan, con Frankie P dalle migliori discoteche della Romagna e a seguire, una serie di eventi fino a Cristina D'Avena prevista per la Befana. Agli appuntamenti principali, si aggiungono tutti gli eventi a teatro, con l'arrivo in questi giorni dell'inaspettata anteprima dello spettacolo di Giorgio Montanini. Il 24 arriverà la Junior band, itinerante per le vie del centro per aggiungere musica e brio alle installazioni fisse e agli spettacoli. Il 26, a teatro ci sarà lo spettacolo Lumina tra musica e candele, sarà la prima edizione invernale e partirà proprio da Porto San Giorgio.

La strategia

«Abbiamo cercato di realizzare un cartellone ricco - ha spiegato - ma anche diffuso, per questo tocca piazza Torino e anche la zona del porto, per far respirare Natale a tutta la città. Il 7 gennaio diremo se è stato un Natale gradevole e se ha rappresentato una risposta economica per il tessuto commerciale. Intorno, tutti i Comuni organizzano Natale ma noi diciamo la nostra. L'importante è essere nel circuito dei Natali, con contenuti, luci e spettacoli. Così l'amministrazione promuove la città».