MACERATA - Grandi eventi e festival nazionali che si affiancano a intrattenimento popolare per un cartellone di appuntamenti primaverili-estivi che pongono Macerata all’avanguardia non solo nelle Marche ma nell’intero centro Italia. Con la città che vuol riconfermarsi come una meta appetibile di turisti e visitatori che l’hanno già premiata lo scorso anno con un incremento di presenze del più 9,6%. Dalla Festa dell’Europa con gli attesi Aperitivi europei a Musicultura, da Sferisterio Live al Macerata Opera Festival, le celebrazioni per Jimmy Fontana passando per la ruota panoramica e il raduno delle Ferrari e il festival internazionale del folklore, il calendario che si va delineando è davvero ricco e di qualità.

APPROFONDIMENTI IL TRIBUNALE Omicidio Rosina Carsetti, disposte quattro udienze: resta il dubbio sull'utilizzo delle due perizie

I ritocchi

E non ancora del tutto completo, visto che l’amministrazione sta ritoccando altri eventi che potrebbero aggiungersi a quelli già previsti. «Un programma di appuntamenti ricco e variegato in grado di coinvolgere tutte le fasce d’età che è il frutto di un grande lavoro di squadra tra assessorati che si occupano, a vario titolo, della promozione culturale e turistica della nostra città - ha rimarcato il sindaco Sandro Parcaroli -. La città offre, così, un cartellone annuale in continuo fermento in grado di renderla attrattiva e appetibile, a livello turistico, con appuntamenti di qualità, nuovi ed eterogenei; in tre anni siamo stati in grado di dare una nuova immagine e un nuovo appeal a Macerata e questo è testimoniato anche dalla grande soddisfazione espressa dai commercianti».

L’avvio

Si parte già sabato con un evento che non ha riscontri nella storia della città: l’inaugurazione della ruota panoramica Grand Roue 34, alta 34 metri e con 24 cabine. Da segnalare il tradizionale appuntamento con lo Street Food il 22 e 23 marzo a cui seguirà l’appuntamento con Red Emotion che vedrà un raduno delle auto Ferrari previsto a metà aprile, con annesso convegno sulla sicurezza stradale a teatro, che certamente calamiterà l’interesse e la curiosità sia dei maceratesi ma anche di chi vive nell’hinterland per vedere e toccare con mano i bolidi della più famosa scuderia di auto italiana. Dal 19 al 21 aprile ecco il ritorno dei Mercatini francesi che erano assenti a Macerata da prima della pandemia e che pure rappresentano un’attrattiva. «Voglio sottolineare come l’installazione della ruota panoramica ai giardini Diaz sia a costo zero per il Comune e rappresenti una novità che sta suscitando già molto interesse non solo in città ma anche fuori – ribadisce l’assessore al Turismo, Riccardo Sacchi -. Il nostro obiettivo nel preparare il cartellone degli eventi che ci portano verso la bella stagione è quello di abbinare quantità a qualità come peraltro accade ininterrottamente da tre anni a questa parte».

I concerti

«Basti ricordare - prosegue - i concerti in piazza gratuiti di Musicultura che abbiamo lanciato e che si sono integrati con la Controra, oppure le esibizioni di grandi artisti a Sferisterio Live che spesso hanno fatto il sold out in arena. Poi i numeri delle presenze in città che non sono dell’assessore Sacchi ma dall’osservatorio regionale che ad ottobre ha sancito che nel 2023 Macerata ha fatto un più 9,6% di presenze, con ristoratori e attività ricettive che hanno testimoniato la loro soddisfazione per questo movimento turistico giunto in città anche a seguito di tanti di questi eventi organizzati. Attrattività e centralità che Macerata ha ritrovato anche rispetto ad altre città più grandi». Tra gli altri appuntamenti in scaletta la festa delle Pro Loco provinciali che sarà ospitata in città a maggio così come l’edizione di Heroes che pone l’attenzione sul tema della fibrosi cistica mentre dal 17 al 22 giugno irrompe Musicultura e la Controra nel pomeriggio e la sera i concerti in piazza della Libertà.

Nella settimana di Musicultura ci sarà anche una celebrazione particolare, nel decennale della scomparsa, dedicata a Jimmy Fontana una giornata con un convegno, un concerto ed una targa che verrà apposta in città. Si arriva così a Sferisterio Live che il 9 e 10 giugno vedrà il debutto con il concerto di Biagio Antonacci, manifestazione che poi riprenderà dopo ferragosto a conclusione della stagione lirica del Mof, con Biondi, Mannoia, Pfm, Volo e Venditti. Amministrazione comunale che si sta proiettando anche verso l’autunno, con Arte Migrante e Overtime che sono appuntamenti oramai consolidati e molto partecipati dalla città.