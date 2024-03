Omicidio Rosina Carsetti, disposte quattro udienze: resta il dubbio sull'utilizzo delle due perizie

MONTECASSIANO - Quattro udienze, due per sentire 17 testimoni, una per la discussione e una per repliche e sentenza. È quanto disposto dai giudici della Corte d’Assise d’Appello di Ancona che dovranno pronunciarsi sull’omicidio della 78enne Rosina Carsetti uccisa il 24 dicembre del 2020 e che hanno deciso di rinnovare l’istruttoria dibattimentale esaminando ben 17 testimoni sentiti già in primo grado.

Le perizie

Alla fine la Corte si riserverà di decidere se disporre le due perizie (una medico-legale e una psichiatrica) chieste dagli avvocati Andrea Netti e Valentina Romagnoli difensori di Enea Simonetti, il nipote 23enne della vittima unico condannato per l’omicidio (all’ergastolo).