FERMO - Colpo di scena in Francia durante l’udienza in tribunale nei confronti di Sohaib Teima, 21 anni, indiziato di femminicidio: all’improvviso si è accasciato a terra mentre veniva portato fuori dalle celle di sicurezza del palazzo di giustizia di Grenoble. Il giovane fermano è stato colto da un malore poco prima che iniziasse il dibattimento legato alla richiesta della magistratura italiana per l’estradizione. Secondo quanto emerso, i giudici e l’avvocato ipotizzano che possa aver assunto in precedenza una dose eccessiva di farmaci antidepressivi.

La ricostruzione

Oltralpe il caso è seguito dall’avvocato Julien Paris, mentre la causa in Italia dall'avvocata Lucia Lupi che lo assiste insieme al collega Igor Giostra. Secondo la Procura di Aosta il giovane di Fermo, che negli ultimi tempi si era trasferito in Francia, avrebbe tagliato la gola alla sua compagna, la lionese Auriane Nathalie Laisne, un anno più grande di lui. L'udienza alla Chambre d’instruction della Corte d'appello di Grenoble era in programma per ieri alle 11, ma poi è stata rinviata al 25 aprile. Secondo quanto previsto dalla legge, non è possibile procedere senza la presenza dell'indagato che, fra l’altro, come abbiamo riferito ieri, aveva dato il suo assenso all’estradizione in Italia rimarcando però di non essere lui l’autore del delitto.

Le fasi

Un giallo che gli inquirenti italiani stanno cercando di ricostruire anche e soprattutto attraverso il suo trasferimento da un carcere francese a uno in Italia. Ma l’assenso dell’indagato non basta: il procuratore avrebbe dovuto fornire il proprio parere in merito al mandato d'arresto europeo. Subito dopo i giudici si sarebbero dovuti ritirare per esaminare il caso. Alle 11.45 Sohaib è stato portato all'ospedale universitario di Grenoble. Il giovane segue un trattamento farmacologico antidepressivo e il malore potrebbe essere legato a questa circostanza. A Grenoble c’è anche la madre, partita da Fermo per rivedere il figlio, costretta poi a spostarsi in fretta dalle aule del palazzo di giustizia all’ospedale. Si prospettano tempi più lunghi per un suo eventuale rientro in Italia, anche perché la decisione della magistratura potrebbe non essere immediata dopo l’udienza del 25. In Francia in passato è stato aperto un fascicolo nei suoi confronti per i maltrattamenti alla compagna. Per questo procedimento la prossima data fissata in calendario è quella del 3 maggio. Il corpo senza vita della ragazza fu trovato all’interno di una chiesetta diroccata a poca distanza dal villaggio disabitato di Equilivaz, in alle d’Aosta.

Il nome

Il macabro ritrovamento avvenne lo scorso 5 aprile. Vicino anche una chiavetta Usb con il suo nome. A quel punto le indagini si spostarono in Francia fino a individuare il viaggio della coppia, alla fine dello scorso mese, verso l’Italia. Alcuni testimoni avevano parlato con i due alla ricerca di informazioni proprio sulla zona dove si è poi consumato l’omicidio.