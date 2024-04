Donna trovata morta nei boschi: il cadavere dentro un'ex cappella. Non si esclude l'omicidio. I testimoni: «Sembrava dormisse»

LA SALLE - Il corpo di una donna è stato trovato ieri nei pressi della frazione Equilivaz, nel comune La Salle, in Valle d'Aosta. A scoprire il cadavere è stato un passante. Sono intervenuti i carabinieri del reparto operativo di Aosta. Sono stati condotti anche rilievi scientifici da parte dei militari. Non si esclude al momento l'ipotesi dell'omicidio.

La vittima è una giovane donna

Non è ancora stata identificata.

Era all'interno di una ex cappella diroccata la donna trovata morta a la Salle, vicino ad Aosta. Dai primi riscontri si tratta di una ragazza molto giovane. I passanti che l'hanno trovata, ieri verso le 14,30, hanno raccontato che sembrava che dormisse. Sul corpo aveva alcune ferite. Accanto a lei c'era del cibo. Sarà l'autopsia, che verrà fatta martedì, a chiarire le cause del decesso, per ora non chiare. I carabinieri questa mattina hanno eseguito un nuovo sopralluogo per cercare tracce. Al momento non risultano denunce di scomparsa.