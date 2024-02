Ascoli, dalla “Vigna alla tavola” è un gioco: una vetrina per le cantine e i locali

ASCOLI Chi è in grado di riconoscere “a naso” un Pecorino da una Passerina? Ci si può tranquillamente mettere alla prova con queste a altre abilità durante “Giochi a Tavola”: il vino s’impara giocando al ristorante, in cantina, in libreria e al museo.

Il calendario

Inizierà infatti a partire del 23 febbraio, alla Libreria La Rinascita di Ascoli terzo ciclo di eventi nell’ambito del progetto “Enoturismo delle Marche: dalla vigna alla tavola” firmato da Laura Di Pietrantonio. Dodici appuntamenti itineranti fino a giugno con tappe in location culturali e cantine. Dodici eventi di degustazione fino al 13 giugno che intendono promuovere l’enoturismo marchigiano in modo originale. “Giochi a Tavola”, infatti prevede una cena che racconta il vino attraverso un gioco di sensi e abilità tramite le quali i vari tavoli si sfidano l’uno contro l’altro con simpatiche iniziative. Il progetto – giunto alla 3° edizione – nasce dalla creatività di Laura Di Pietrantonio (presidente della cooperativa Charme Italia) ed finanziato della Regione Marche all’interno del bando “Enoturismo delle Marche: dalla vigna alla tavola”. «Sono tante le novità dell’edizione 2024 - dice la promoter -. La prima riguarda le date , 4, ospitate direttamente delle cantine partner: Tenuta Cocci Grifoni, Pantaleone, Velenosi Vini e Fiorano. Per l’occasione è stata studiata una nuova formula di “gioco degustazione” che prevede un coinvolgimento attivo del cliente in antichi giochi da osteria rivisitati in chiave enologica. Pronti a giocare a “Scopa” con il vino? O alla Roulette degli aromi? Non solo eventi nei ristoranti, ma anche in location culturali come la Galleria d’arte contemporanea Osvaldo Licini (12 aprile) in cui arte, vino e cucina stellata si fonderanno in un unico percorso».

La logica

Alla logica divertente del gioco, che da sempre distingue i gli eventi dagli altri appuntamenti che sono relizzati nell’ambito del medesimo progetti regionale “Dalla Vigna alla Tavola” «quest’anno uniamo un gioco di specchi che racconta il vino in parallelismo con letteratura, arte, musica» spiega ancora Di Pietrantonio, presentando il primo evento che si terrà come detto in una location davvero speciale, la Rinascita.

I menu

Qui si terrà una Degustazione emozionale ispirata a Dante e Shakespeare: tre vini, tre piatti, tre brani interpretati da Cristiana Castelli tratti dal romanzo “Dante di Shakesperare III” di Monaldi e Sorti.

Ogni appuntamento avrà un menu dedicato che valorizzerà le tipicità agricole marchigiane, proporrà in degustazione cantine o birrifici delle Marche con la presenza dei produttori stessi che diventeranno parte integrante dei Giochi a Tavola. I prezzi degli eventi sono compresi tra i 30 e i 60 euro, sono declinati in cene oppure in degustazioni con aperitivi a base di prodotti tipici di qualità che danno quindi la possibilità a chiunque di partecipare e di lasciarsi coinvolgere in tanti momenti molto divertenti che allietano le cene e le degustazioni rendendole dinamiche e capaci di fare nuove conoscenze. Tutte le informazioni sugli eventi e il calendario di Giochi a Tavola sono disponibili sulla puattaforma generale dallavignaallatavola.marcheandwine.it e sul sito lauradipietrantonio.it/events. Informazioni e prenotazioni: 333 2722246.