SAN BENEDETTO - Angelo Branduardi, Paola Turci e Moffa i tre concerti previsti al Paese alto mentre al Mandela si esibiranno i Club Dogo, Irama e il Deejay Time. Solo alcuni degli eventi che fanno parte del cartellone presentato dall’amministrazione al parterre di sponsor ed enti da cui è scaturita anche una discussione sulla necessità di destagionalizzare e far trovare una città accogliente non solo in estate.

L’esordio

Si comincia questo week end di Pasqua con l’esposizione delle Ducati in viale Moretti per proseguire a giugno con il villaggio globale dello sport alla Rotonda, proseguendo con il Festival dell’arte sul mare, il festival del pesce azzurro Anghiò alla Rotonda, andando avanti con il test di preparazione al mondiale di rugby dell’under 20 Italia Spagna allo stadio Mandela, così come torna l’appuntamento con Rosso Italia dalle auto all’enogastronomia passando per la moda. Sempre a giugno riprende la rassegna Incontri con l’autore mentre luglio apre con il San Beach Comix, festival del fumetto per le vie del centro, proseguendo con la rassegna del tartufo alla Rotonda di Porto d’Ascoli, mentre il 20 luglio San Benedetto tornerà agli anni Cinquanta con il Vintage village al Paese alto. L’appuntamento con la musica d’autore sarà con la rassegna Nel cuore e nell’anima nel vecchio incasato con i concerti di Branduardi, Paola Turci e Moffa. Agosto aprirà con il Beach soccer, proseguendo il 3 con la Notte bianca dei bambini, mentre il 9 agosto sarà la Notte della lira e dal 14 al 17 agosto l’appuntamento è con la zuppa di pesce più famosa ovvero “Benedetto brodetto” alla Rotonda. Ferragosto all’ex Camping con Super tropical, proseguendo con i concerti al Mandela dal 29 agosto al 1° settembre con il San B. Sound. «Eventi strategici per la promozione- ha affermato il sindaco Spazzafumo – abbiamo voluto lavorare in anticipo organizzando fin da ora le manifestazioni. L’obiettivo è creare un modello di marketing turistico». Parole di fronte alle quali la Confesercenti rappresentata da Sandro Assenti ha chiesto di non ritrovarsi con sorprese come Coldiretti lo scorso anno. Al che il primo cittadino ha replicato: «Coldiretti è stata una grande opportunità».

Il contributo

Un cartellone che lo scorso anno ha visto un contributo per il 30% degli sponsor pari a 250mila euro mentre il Comune ha investito 550mila euro. «L’anno scorso – ha affermato il presidente Assenti – ci furono troppi eventi. Facciamoli di una certa qualità. Destagionalizziamo. Importante creare un marketing e non andare in giro con i depliant. Il nostro marketing deve essere aggressivo nelle località da dove provengono i nostri turisti. Il problema è che San Benedetto non ha collegamenti. Sul fronte degli eventi si dovrebbe istituire un premio Città di San Benedetto e intensificare i gemellaggi, senza dimenticare che l’80% dei nostri hotel sono a 3 stelle». Immediata la replica del presidente dell’Assoalbergtori Nicola Mozzoni: «In Regione non ci calcolano. Occorrono manifestazioni come il Raduno dei bersaglieri che porterà gente anche negli hotel di San Benedetto».