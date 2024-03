SAN BENEDETTO Assaporando la storia locale, l’enogastronomia tipica è ancor più gustosa. Possiamo sintetizzare così “UnMareDiMarche”. Dieci eventi culinari e anche culturali, organizzati dalla “Partners in Service Srl” della vulcanica Barbara Zambuchini, nell’ambito del progetto “Dalla Vigna alla Tavola” promosso dalla Regione Marche.

La rassegna si svolgerà tra il 7 aprile e il 13 giugno, toccando località a cavallo tra piceno e fermano. Si parte domenica 7 aprile da San Benedetto, a Palazzo Piacentini. Dalle 20, il pesce fresco dell’Adriatico troverà abbinamento con vini e altri prodotti dell’eccellenza locale, come l’anisetta realizzata con il presidio Slow Food “Anice verde di Castignano”.

Nel corso della serata, l’archivista municipale Giuseppe Merlini illustrerà il rapporto uomo-mare e di come si è evoluto nel tempo, modificando il territorio sambenedettese, rendendo la città uno dei porti italiani più importanti e la sua marineria una delle più attive anche in Oceano. L’esperto Merlini sarà presente anche in altre serate, snocciolando sempre informazioni e chicche storiche del territorio.

«La nostra primaria volontà - ha detto Barbara Zambuchini - è quella di unire i prodotti freschi del nostro mare con i prodotti tipici marchigiani, un viaggio tra i sapori di alta qualità e le bellezze del territorio per conoscere da vicino le eccellenze enogastronomiche, servite e raccontante da storici, chef, sommelier, e produttori: dai vini alle birre artigianali e agricole, ma anche Presidi slow food, prodotti biologici ed altre eccellenze unite in un degustazione a menù tipico marchigiano».

Ecco le altre date e location. Giovedì 11 aprile, ristorantino La Stiva di San Benedetto; venerdì 19 aprile, Palazzo Chiappini di Acquaviva; venerdì 26 aprile, azienda agricola Vigneti Vallorani di Colli del Tronto; venerdì 10 maggio, Cantina Lumavite di Rapagnano; sabato 11 maggio, Giardino degli Agrumi di Massignano; martedì 21 maggio, ristorante Attico sul Mare di Grottammare; venerdì 24 maggio, Torre dei Gualtieri di San Benedetto; lunedì 10 giugno, borgo di Grottammare Alta e giovedì 13 giungo, cantina Velenosi Vini di Ascoli. Per info e prenotazioni: 351-8737873.