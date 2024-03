SAN BENEDETTO Giornata da incubo quella di lunedì per quanto riguarda il traffico di San Benedetto.

L’intervento

La mattinata è iniziata con una fuga di gas, per fortuna senza alcuna minaccia per la popolazione dato che non è servito nemmeno l'intervento dei vigili del fuoco. Il guasto però ha causato gravi disagi alla circolazione: Italgas infatti ha chiesto alla polizia locale di intervenire con urgenza su un guasto della rete di distribuzione del gas verificatosi all'intersezione tra via del Mare e via Colleoni. I vigili sono giunti immediatamente sul posto e hanno disposto che chi proviene dal sottopassaggio di via del Mare ha l'obbligo di svoltare a destra in via del Cacciatore oppure, più avanti, a sinistra in via Sgambati. I lavori si protrarranno fino alla serata di oggi martedì 26 marzo, e da mercoledì il transito tornerà regolare. I problemi sono aumentati quando due veicoli si sono scontrati sulla sopraelevata in direzione nord: il tamponamento è avvenuto nel raccordo tra l'Ascoli-mare e via Pasubio. Fortunatamente l'incidente non ha provocato feriti, ma ha causato notevoli rallentamenti e disagi, sommati a quelli già presenti per il guasto della rete di distribuzione del gas. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di San Benedettoper gestire la situazione e per garantire la sicurezza degli automobilisti. Nella giornata di martedì 26 marzo inoltre dalle 14 alle 17 in corso Mazzini, lato est, nel tratto di strada e marciapiede sarà istituita una strettoia asimmetrica a destra, direzione di marcia sud-nord, e l’ interruzione al transito pedonale, oltre al divieto di sosta, con rimozione coatta, lato ovest, sugli stalli di sosta compresi tra i civici numero 9 e 25. Restringimento della sede stradale e divieto di sosta con rimozione coatta anche in via Abruzzi, lato sud, fino al 15 aprile per lavori a causa di un cantiere edile. Lunghe code si sono registrate per tutto l'arco della giornata fino alla tarda serata anche sulla statale, soprattutto negli orari in cui il semaforo in zona San Pio X non è lampeggiante, ma attivo.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Fermo piange una signora in gialloblu: si spegne Antonella Monterubbianesi, per tutti "Farga"

I tempi

I cittadini lamentano addirittura tempi di percorrenza di oltre mezzora dalla zona Albula di San Benedetto a Porto d'Ascoli, per una distanza di circa cinque chilometri. Disagi che danneggiano soprattutto i pendolari e creano difficoltà anche agli stessi mezzi di soccorso, che sono costretti ad effettuare gincane tra le auto oltre a rimanere in alcuni tratti imbottigliati.