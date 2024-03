Fermo piange una signora in gialloblu: si spegne Antonella Monterubbianesi, per tutti "Farga"

FERMO Aveva accusato un malore venerdì e dopo tre giorni d’agonia si è spenta stamattina. Addio ad Antonella Monterubbianesi, per tutti “Farga”, storica tifosa della Fermana. Originaria di Torchiaro, ex dirigente di calcio femminile, Farga era un simbolo gialloblù. Una improvvisa emorragia cerebrale le è stata fatale.

Il lutto

La città le è stata accanto nelle ultime ore, sconvolta da una notizia che ha scosso tutti. «Non avremmo mai pensato di doverti salutare – si è letto in una commossa nota redatta dall’associazione dei tifosi Solo Fermana -. Mancherai sugli spalti, mancherai in trasferta, mancherai perché tu eri semplicemente la Farga. Hai fatto tanto per Fermo, hai sempre sostenuto la squadra senza se e senza ma perché sapevi cosa significava essere un giocatore e anche essere un presidente. Ti mettevi sempre nei panni degli altri e non giudicavi mai. Sostenevi e basta. Abbiamo una certezza che tiferai sempre e per sempre la tua Fermana». Cordoglio anche da parte del club.