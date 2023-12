PORTO SAN GIORGIO - Polemiche sulla chiusura di via Verdi. Commercianti infuriati dopo che lo scorso weekend, la chiusura della via è stata anticipata - come annunciato dall'assessore alla viabilità Marco Tombolini - alle 16. Dopo la richiesta di maggiori tutele in fatto di sicurezza essendoci la giostrina e l'igloo per i bambini in piazza Matteotti, il passaggio delle auto non è auspicabile.

APPROFONDIMENTI IL MARCHIO Montegranaro, campagna di crowdfunding a gonfie vele: un milione raccolto in 24 ore per le sneaker Fessura

Bisognerebbe trovare un compromesso, magari limando l'orario. Da parte dell'amministrazione, l'intento è quello di andare incontro ai commercianti. Di certo, la viabilità di Porto San Giorgio, non consente una vasta scelta. Spesso, le scelte sono obbligate.

L’impegno

«Noi cerchiamo di andare incontro a tutti - ha affermato l'assessore Tombolini- In questo caso, il tema è quello della sicurezza essendoci la giostra che incide su piazza Matteotti. Per questo, abbiamo anticipato l'orario di chiusura della piazza alle 16 nei giorni prefestivi rispetto alla chiusura prevista che prima era alle 19. Non sono previsti altri spostamenti però resta sempre la possibilità, come richiesto dai commercianti di via Verdi, di aprire la via se piove anche nei weekend». Vista la reazione da parte dei commercianti, servirebbero altre soluzioni. «Adesso si potrà ragionare sul fatto di posticipare la chiusura della via o meno -ha chiarito Tombolini - ma per me il senso della scelta è legato al fatto che il passeggio vi è principalmente di pomeriggio, ovvero quando le famiglie portano i bambini alla giostra. Per questo per me, la chiusura anticipata è normale. Poi si può ragionare sull'orario, sulle 16 o sulle 17 ma secondo me, la scelta è sensata. Come amministrazione, cerchiamo di ragionare in maniera seria, facendo una sintesi rispetto alle richieste che ci vengono fatte e alle necessità che arrivano da parte di tutti e trovare una strada migliore, senza mettere in difficoltà i commercianti». I commercianti, vorrebbero la via chiusa il meno possibile e con i parcheggi perché altrimenti rischiano di perdere i clienti. Piuttosto, «tenere la via sempre chiusa, sarebbe stata una scelta estrema che l'amministrazione non ha voluto fare. - ha precisato Tombolini -. Invece, abbiamo anticipato la chiusura della via di tre ore nei giorni prefestivi, vale a dire 23 e 31 dicembre e i giorni caldi in fatto di presenze nel periodo del Natale. Avremmo potuto chiudere durante tutto il periodo natalizio ma non lo abbiamo voluto fare per non mettere i commercianti in difficoltà».

La via

La via non è solo centrale, dato che attraversa la piazza principale ma è anche una via residenziale e questo sta a significare che vi è anche una necessità di parcheggiare. «Ora che ragioniamo su un nuovo piano di viabilità e su un piano di sicurezza urbano, questi saranno temi da sottoporre all'ingegnere che curerà il piano, si può ragionare includendo via Verdi e su come risolvere in maniera complessiva il problema. Fino ad allora, si può anticipare la chiusura di qualche ora nei prefestivi».