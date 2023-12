MONTEGRANARO - Un milione di euro raccolto in 24 ore. La campagna di crowdfunding del marchio di sneaker Fessura è partita a gonfie vele. La Pmi innovativa si è di nuovo aperta all’azionariato diffuso offrendo a tutti la possibilità di investire e ha raccolto da subito un riscontro straordinario, sfondando quota 1 milione di euro di raccolta nelle prime 24 ore. In questo modo ha superato già in apertura l’obiettivo minimo di 800.000 euro.

La campagna, partita lunedì 11 dicembre, resterà attiva fino al 13 febbraio e punta a raggiungere l’obiettivo di 1,6 milioni di euro. Che ora appare più a portata di mano visto il promettente inizio di questa seconda campagna.

La campagna

Nella prima campagna, effettuata nel 2021, la società veregrense aveva raccolto oltre 1,5 milioni di euro. L’attuale raccolta di fondi online, attiva su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding, prevede la possibilità di partecipazione degli investitori con una quota minima di 500 euro. «Un traguardo straordinario, raggiunto in poche ore, che conferma la grande fiducia degli investitori nel progetto Fessura, che vuole cambiare il modo di interpretare e comunicare lo stile nel settore delle sneaker grazie a ricerca e innovazione» si legge in una nota stampa diffusa dall’azienda guidata dai fratelli Vecchiola. L’obiettivo di Fessura è quello di accelerare la sua crescita facendo leva sugli asset per consolidare il mercato europeo oltre ad espandere quelli negli Stati Uniti e in Asia. Nel 2022 l’azienda ha fatturato 3,4 milioni di euro con un Ebitda del 13%. Il 2023 verrà chiuso con oltre 4,5 milioni di euro di ricavi. E l’attuale raccolta potrebbe accelerarne lo sviluppo. L’inizio entusiasmante di questa seconda campagna fa pensare a traguardi sempre più ambiziosi.