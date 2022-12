Movida, task force per i controlli a Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio ma tutto fila liscio

PORTO SAN GIORGIO - La notizia, questa volta, è che nonostante la presenza di numerose persone con precedenti di polizia la movida non ha prodotto problematiche. Maxi controlli sulla movida disposti dalla Questura con polizia, carabinieri, finanza e polizia locale. A Porto San Giorgio, in considerazione delle segnalazioni effettuate da alcuni residenti, blitz in via XX Settembre, alla zona Arena Europa e piazza Gaslini.

I controlli

Qui, all’interno dei giardinetti, identificati quattro giovani, già noti alle forze dell’ordine uno dei quali trovato in possesso di hashish. Sempre a Porto San Giorgio non sono mancati i controlli nella zona adiacente la stazione ferroviaria, in via Oberdan, piazza Bambinopoli, nel lungomare centro e in via Rismondo. Altri bar e locali di ritrovo di Porto San Giorgio e in quello di Porto Sant’Elpidio sono stati oggetto delle verifiche da parte delle forze dell’ordine senza riscontrare, in questi ultimi casi, particolari anomalie anche se numerosi degli avventori avevano a loro carico precedenti di polizia.