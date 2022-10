FERMO - Droga, furti e disordini nei locali. Quello appena trascorso è stato un weekend impegnativo per le forze dell’ordine, che hanno messo in campo controlli a tappeto tra il centro di Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio, per contenere comportamenti sopra le righe nelle aree più frequentate.



Le pattuglie



Su ordine del questore, sono state impiegate pattuglie della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, con il supporto a Porto Sant’Elpidio della polizia locale. Monitorati soprattutto i luoghi di maggiore ritrovo di giovani, nei dintorni dei locali più in voga, dove sono capitati comportamenti poco urbani, talvolta pericolosi per la sicurezza pubblica, da parte di soggetti molesti. Corposo il numero di soggetti sottoposti a controlli, con l’identificazione di oltre 230 persone, 170 vetture e 5 esercizi pubblici. Ben 15 i posti di controllo allestiti nelle strade del Fermano. Due le sanzioni elevate per inosservanza del codice della strada.



Il bilancio



Un weekend che è trascorso sostanzialmente senza particolari disordini. Le temperature miti hanno permesso a molti di vivere la serata all’aperto o nei dehors dei locali, per partecipare alle tante iniziative messe in campo dai gestori per attirare pubblico. Tra gli interventi che hanno impegnato le divise sabato scorso, un furto consumato in un ristorante di Fermo, nel cuore della notte, dopo la chiusura. Malviventi hanno infranto le alette delle persiane ed approfittando di un buco già presente sul vetro della finestra, sono riusciti ad entrare. Dopo aver rovistato tra sala e cucina, hanno raccolto un magrissimo bottino. Appena una ventina di euro di fondo cassa, una bottiglia di vino ed alcuni generi alimentari. Ad indagare sull’episodio l’ufficio prevenzione e soccorso pubblico della Questura, con il supporto della polizia scientifica, intervenuta sul posto per raccogliere tracce ed indizi utili a risalire ai responsabili. Al centro commerciale Le ancore di Porto Sant’Elpidio, invece, la titolare di un negozio ha contattato il 113, dopo aver trovato in terra un involucro di plastica contenente una sostanza marrone. Si trattava di hashish e rivedendo le telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno individuato un giovane acquirente, a cui il sacchetto era caduto inavvertitamente mentre si trovava alla cassa.



L’allarme



Sempre a Porto Sant’Elpidio, una pattuglia è stata chiamata in azione per calmare una lite scoppiata per motivi sentimentali. Una coppia aveva avuto un diverbio particolarmente acceso causato dalla fine della relazione: è servita la Volante per farli tranquillizzare, prima di riprendere i normali controlli del territorio.