Monturano, finale ad alta tensione: minacce e sputi alla terna arbitrale dopo il derby perso con il Montegranaro

MONTURANO 450 euro di multa rimediata dal Monturano per i fatti accaduti durante il derby di Eccellenza di domenica perso nel finale (1-2) contro il Montegranaro.

L'ammenda

Il giudice sportivo ha sanzionato il club: «Per aver la propria tifoseria, a fine gara, rivolto espressioni irriguardose e minacciose all’indirizzo dell’arbitro, lanciando altresì un ombrello all’interno del terreno di gioco senza causare conseguenze. Per aver inoltre impedito alla terna arbitrale di uscire celermente dall’impianto sportivo, bloccandone il passaggio dell’auto e sputando contro la stessa. A fine gara inoltre veniva concesso ad un soggetto non in distinta di entrare nello spogliatoio dell’arbitro per inveire contro quest’ultimo»