MONTEGIORGIO - Palio dei Comuni, the day after. Quello in cui si decantano i pensieri, si scioglie la fatica e si tirano le somme. Somme più che positive. «E’ andato tutto benissimo, anche il tempo che prevedeva pioggia alla fine ha concesso la tregua, ed è stata una edizione eccezionale per partecipazione di Comuni, di pubblico, tifoserie e per la ricchezza delle manifestazioni a corollario. Ottimo lavoro da parte di tutti che ringraziamo di cuore», il commento soddisfatto di Salvatore e Alessia Mattii dell’ippodromo San Paolo.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Il Palio dei Comuni torna alla sua Montegiorgio: «Che gioia, abbiamo anche raggiunto Fermo»



Il successo





Il Palio è tornato a Montegiorgio e in paese è festa grande dopo un’edizione che sembra aver ritrovato il suo smalto dopo qualche anno in cui la partecipazione sembrava essersi affievolita anche a causa della pandemia. L’entusiasmo del Comitato Palio Montegiorgio, carico di buoni auspici, già si respirava durante la tradizionale Cena della giubba svoltasi al ristorante Terrazza Q-bo, nella quale era stato investito ufficialmente dei colori gialloblù il driver Antonio di Nardo.

Una serata sold out, con oltre 200 persone, alla quale hanno partecipato anche l’ allenatore Gennaro Casillo e i due proprietari della cavalla Akela Pal Ferm, Francesco Paolo e Giuseppe Caruso, arrivati appositamente da Palermo. La coppia Di Nardo-Casillo aveva già portato bene nel 2020, quando Montegiorgio, con loro e Cokstile, vinse il suo 4° Palio. Scaramanzie che, associate alla scelta oculata del miglior trottatore del momento operata dal Comitato, lasciavano sperare nel successo che poi c’è stato.

Il segnale





Qualche segnale sembrava essere arrivato anche dalla dea bendata, quando la madrina Livia Zanardi aveva estratto il numero 1 per la partenza di Akela Palm Ferm in prima batteria. Simone Sbarbati e Mauro Galandrini del Comitato, veri mattatori della serata, tra siparietti scherzosi e momenti solenni, più volte avevano sottolineato queste congiunture profetiche. Perché si sa che tutti vogliono vincere e il Comitato guidato dal presidente Simone Carducci non l’ha mai negato.

«Se dovessi scegliere un colore - dice - per raccontare quella serata non potrebbe che essere il rosso: rosso come la passione, come l’energia, come l’entusiasmo, come il tifo, come il cuore acceso degli organizzatori e di tutta una comunità che si è stretta intorno al proprio paese». Alla cerimonia aveva partecipato, fra gli altri, anche il sindaco Michele Ortenzi che ora torna a celebrare la vittoria: «Abbiamo vinto noi, ha vinto il Palio». Come riferito ieri ora Montegiorgio ha raggiunto Fermo in testa all’albo d’oro con 5 successi.