MONTEGIORGIO Ci siamo, il Comune di Montegiorgio in questo fine settimana cala l’asso in onore della donna di cui ricorre la Festa. Tutti gli eventi proposti rientrano nell’ambito dell’iniziativa “Chi dice donna 2024” organizzati dal Comune e patrocinati dalla Commissione delle Pari opportunità, dalla Cooperativa On the Road e dall'Ambito territoriale XIX. Ma è l’Isc Cestoni guidato dalla dirigente Alessandra Pernolino ad aprire la giornata di oggi con l’evento “Mariposa, il diritto di essere donna” destinato agli alunni di scuola media e delle classi quinte elementari che si terrà al teatro Alaleona alle ore 10.

Le relatrici

Mattinata in cui si parlerà del fenomeno delle “Spose bambine” con la presidente del Comitato provinciale dell’Unicef Marina Vita e della “Percezione di sé al tempo dei social” con la psicologa e psicoterapeuta Monia Tiburzi. A corollario gli interventi musicali dei maestri Bastarelli, Ferracuti, Giammaria e Morroni per un incontro che lascerà l’impronta nelle coscienze dei giovani partecipanti. La giornata proseguirà alle 18,30 al Cinemanzoni con "Aperitivo e film" offerto a tutte le donne che si sono prenotate per tempo. Domani l'appuntamento è con uno dei momenti più attesi del programma: la premiazione delle Donne eccezionali montegiorgesi 2024. Quali sono le prescelte di questa seconda edizione sarà svelato alle 17,30 a Palazzo Passeri che farà anche da cornice anche alla presentazione della neo costituita Commissione comunale Pari Opportunità, quella che, avendo tra le proprie competenze la sensibilizzazione sul riconoscimento del ruolo femminile, le ha nominate.

Il gran finale

Infine, domenica alle ore 21.15 presso il teatro Alaleona Giobbe Covatta dialogherà con Carlotta Vagnoli sul tema “Il gender gap nell’ambito del Rivela Festival” organizzato dalla società Eclissi Eventi con il sostegno della Regione. La parità di genere, il cosiddetto “gender gap”, è un tema sempre più affrontato nel dibattito sociale. Tema talmente importante, da essere incluso anche nelle misure previste dal Pnrr. Sempre di più la società ha bisogno della partecipazione paritaria di tutti, ma la posizione dell’Italia nel ridurre il divario di genere, a livello internazionale, va peggiorando. Ora più che mai, storie di violenza popolano la cronaca nera. Ma dove hanno origine queste tragedie? Insieme a Carlotta Vagnoli, scrittrice, attivista e femminista intersezionale, si esploreranno le disuguaglianze di genere nei contesti sociali, economici e politici, mettendo in luce gli ostacoli, i pregiudizi ed i comportamenti maltrattanti che ancora persistono nel raggiungimento della parità di genere. I biglietti per questo spettacolo sono disponibili sul circuito Ciaotickets.com e punti vendita autorizzati.