Stagione teatrale: a Porto San Giorgio spiccano le risate con Giobbe Covatta

PORTO SAN GIORGIO- Otto spettacoli di prosa a 130 euro in abbonamento (100 se ridotto); fuori abbonamento quattro date della rassegna di teatro contemporaneo Sotto_passaggi, sette di Musica InCantatrice, sei di teatro per ragazzi e cinque di dialettale, quattro per Jazz a castello in versione invernale, tre per Shakespeare in opera: ecco la stagione teatrale di Porto San Giorgio.

Il cartellone

Il sipario si alzerà il 1° novembre, con Giobbe Covatta in Scoop -(Donna Sapiens). L'attrice, blogger e autrice di monologhi Arianna Porcella sarà sul palco il 24 novembre con Fiabafobia, dedicato alle fobie che non ci lasciano per tutta la vita. Lo straordinario Antonio Rezza porterà la sua comicità pungente il 6 dicembre con Io, mentre ad anno nuovo, 17 gennaio, ci sarà Paolo Camilli, comico, originario di Porto Sant'Elpidio e romano d'adozione, con il monologo L'amico di tutti. La Carrozzeria Orfeo di Ancona, dopo dieci anni, riprende il suo spettacolo storico Thanks for Vaselina, e lo porterà a Porto San Giorgio il 14 febbraio. Stefano Artissunch porterà insieme ad altri tre attori Smanie per la villeggiatura, di Goldoni il 28 marzo, mentre il 18 aprile Francesco Piccolo e Pif presenteranno i Momenti di trascurabile (in)felicità. Chiude il 2 maggio Roberto Rossetti con Insania della Compagnia della Marca.