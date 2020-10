Muore mentre lavora schiacciato dal trattore, tragica scoperta della moglie

MONTEGIORGIO - Tragico incidente in campagna nel tardo pomeriggio di ieri in territorio di Montegiorgio, in un appezzamento di terreno che si trova fra Montegiorgio e Francavilla d’Ete.

Vittima l’agricoltore Nello Cipriani, trovato senza vita dalla moglie dopo essere stato schiacciato dal trattore che si è ribaltato sul terreno.

I particolari dell’episodio sono ancora al vaglio degli inquirenti che sono giunti sul posto insieme ai soccorritori. Purtroppo questi ultimi non hanno potuto fare nulla. Sul posto, oltre ai mezzi allertati dal 118, anche i vigili del fuoco di Fermo e i carabinieri di Montegiorgio che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto. L’uomo, 70 anni, è rimasto schiacciato sotto al trattore, in particolare da un cingolo del pesante mezzo agricolo con il quale stava effettuando alcuni lavori in campagna. La tragedia si è consumata in contrada Montese. Raccolta la richiesta di aiuto da parte della famiglia si è subito messa in moto, ma invano, la macchina operativa del 118. Oltre ai militari dell’Arma, sia del Radiomobile che della compagnia di Montegiorgio, i pompieri di Fermo sono intervenuti con tre mezzi nella speranza che l’uomo fosse ancora vivo e che risultasse decisivo un intervento tempestivo. Lo scorso luglio un dramma simile aveva riguardato la stessa Montegiorgio. Mariano Capparuccia, di 84 anni, residente in via Pila, era morto all’ospedale di Civitanova nei giorni successivi all’incidente che aveva avuto con il trattore quando era finito in una scarpata dopo aver perso il controllo del mezzo per un presumibile arresto cardiaco. E sempre a Montegiorgio era morto a marzo per un incidente sui campi Giovanni Fabbioli, 67 anni.

