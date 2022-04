Addio a Monticelli, morto a soli 49 anni. Una vita fra famiglia, lavoro e impegno nella politica

MONTE URANO - Si è spento nella prima mattinata di ieri, all’ospedale di Fermo, dove era ricoverato da qualche giorno, Ettore Monticelli, 49 anni. Ettore si è definitivamente arreso contro la malattia con la quale aveva combattuto con fierezza da diversi anni.



Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni, tant’è che si era reso necessario il ricovero all’ospedale di Fermo. Ieri mattina il triste epilogo, con la malattia che ha definitivamente preso il sopravvento. I funerali si svolgeranno domani mattina alle ore 10,30 alla chiesa di San Michele Arcangelo, in piazza della Libertà. Poi si procederà alla cremazione della salma. Ettore lascia la moglie Anna, la piccola Sofia, il padre Claudio, la mamma Ave e i fratelli Genni, Willi e Cristiano.

L’uomo svolgeva il lavoro di agente assicurativo. Appassionato di pallacanestro (era stato un giovane giocatore del Monte Urano Basket), si era speso per il suo paese candidandosi in diverse occasioni per le elezioni comunali, l’ultima volta nel 2019 all’interno della lista Cambiamo Musica. Nonostante le difficoltà connesse al suo stato di salute, non si è mai risparmiato. Con nessuno. Sempre col sorriso sulle labbra, anche nei momenti più bui della malattia che ha sempre affrontato a testa alta, con grande dignità e senza far mai pesare nulla a nessuno. Una lunga battaglia combattuta da autentico guerriero, con coraggio e immensa forza interiore fino agli ultimi giorni.



Dal primo pomeriggio di ieri la salma di Monticelli è esposta all’obitorio dell’ospedale di Fermo dove parenti e amici si sono stretti attorno alla sua famiglia per manifestare il proprio dolore e dare messaggi di cordoglio. Il lutto ha lasciato di stucco la cittadinanza monturanese. Ettore era molto conosciuto per la sua attività e per il suo impegno politico.

