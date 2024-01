Monte Urano, pugni fino a rompergli la mascella per rubargli iPhone e portafogli: presi i rapinatori

MONTE URANO - Lo picchiano fino a rompergli la mascella per ruvargli l'iPhone ed il portafogli: i carabinieri di Monte Urano riescono a scovare e denunciare i due rapinatori.

I Carabinieri della Sezione Operativa di Fermo e della locale Stazione Carabinieri di Monte Urano hanno denunciato a piede libero per i reati di rapina aggravata in concorso e lesioni personali, due fermani, di cui uno 41enne ed un 48enne, entrambi con precedenti penali. Le indagini sono scaturite dalla denuncia presentata da un cittadino di Monte Urano, il quale ha subito una violenta aggressione durante una rapina avvenuta il 5 dicembre scorso. I due aggressori hanno colpito la vittima con pugni e calci, sottraendogli un telefono cellulare di ultima generazione "iPhone 14 Pro" e il portafoglio contenente 50 euro. Successivamente, fuggendo a bordo di un'autovettura Smart, hanno abbandonato il luogo. Grazie all'analisi approfondita dei filmati provenienti dagli impianti di videosorveglianza pubblica e privata, che hanno permesso di individuare in maniera inequivocabile i due rapinatori, i Carabinieri hanno potuto identificarli come gli autori materiali della violenta aggressione. La certezza dell'identificazione è stata supportata anche da una positiva individuazione fotografica. In seguito alle indagini, è emerso che la persona offesa ha riportato lesioni personali, con una prognosi di 10 giorni e una diagnosi di "frattura della mascella".