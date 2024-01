CHIARAVALLE Paga 200 euro per avere un iPhone X usato, ma in cambio riceve due pacchi di sale. Per la truffa contestata dalla procura è finito a processo un napoletano di 49 anni. L’uomo, per cui il procedimento si è aperto ieri davanti al giudice Pietro Renna, è accusato di aver beffato un chiaravallese, il quale aveva sporto denuncia dopo essersi accorto del tranello in cui era finito con tutte le scarpe. Sul caso hanno indagato i carabinieri della Compagnia di Jesi. Il 19 aprile verranno ascoltati i primi testimoni.

APPROFONDIMENTI ALTO IMPATTO Raffica di controlli ad Ancona, arrestato spacciatore recidivo (trovato con 100 grammi di droga) e mandato in carcere il saccheggiatore dell'officina IL PROCESSO Loreto, saluta l’amica, lei è con il compagno e scoppia la rissa al bar: commercialista pestato. La brasiliana e il fidanzato rinviati a giudizio

Stando a quanto contestato, il napoletano si era avvicinato alla vittima chiedendo informazioni. Era il 15 maggio del 2021, a Chiaravalle. Indicazione, dopo indicazione, il 49enne aveva detto al ragazzo preso di mira: «Ho un iPhone da vendere, lo vuoi? Te lo metto a 200 euro». Il chiaravallese aveva acconsentito, facendo poi partire la compravendita. L’imputato gli aveva fatto vedere il cellulare, accendendolo e spiegandogli il suo funzionamento. Poi, aveva fatto credere di aver messo l’apparecchio in un borsello. Questo era stato consegnato al chiaravallese, che aveva pagato 200 euro. Una volta arrivato a casa, aveva scoperto l’inganno. Dentro al borsello c’erano due pacchi di sale al posto dell’agognato iPhone.