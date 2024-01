LORETO - Si era presentato al bar con le migliori intenzioni per salutare l’amica brasiliana. Non ha fatto in tempo nemmeno a chiederle come stesse. Lei, indispettita, l’ha cacciato via. «Non ti devi più permettere». Per tutta risposta, gli avrebbe lanciato la birra addosso, colpendolo al volto con il boccale e facendolo cadere a terra dopo aver spinto il tavolino. L’aggressione si è trasformata in pestaggio quando il compagno della donna, che nel frattempo era andato al bancone a ritirare da bere, tornato al tavolo avrebbe preso a calci e pugni lo sconosciuto, colpendolo al volto anche quando era a terra. Poi la coppia si è data alla fuga.

Lo choc

Uno choc per un commercialista 50enne della provincia di Ancona, costretto a rivolgersi alle cure dell’ospedale di Torrette: dimesso con una prognosi di 20 giorni per una serie di traumi al volto, al torace e al setto nasale, il giorno dopo, assistito dall’avvocato Roberto Zoppichini, si è rivolto ai carabinieri per denunciare le violenze subite in un bar all’interno del centro commerciale IperSimply di Loreto, nel marzo 2019. Le indagini hanno portato al riconoscimento dei due presunti aggressori, una brasiliana e il compagno, entrambi quarantenni e residenti a Porto Recanati.

L’udienza

Sono stati rinviati a giudizio. Il procedimento, inizialmente incardinato nel tribunale ordinario, è stato trasmesso al giudice di pace dal momento che le lesioni non sono gravi: l’udienza è stata fissata per il prossimo 7 marzo. Non è chiaro se si sia trattato di uno scambio di persona. La vittima, in sede di querela, ha spiegato che aveva un appuntamento per un aperitivo domenicale con la sua amica brasiliana, ma la donna al bar lo ha respinto in malo modo. Forse non l’ha riconosciuto oppure il commercialista si è confuso. Fatto sta che in pochi istanti si è trovato sotto una grandinata di colpi. La donna prima gli avrebbe versato addosso un litro di birra che stava sorseggiando seduta al tavolo, poi gli avrebbe scagliato il boccale in faccia, colpendolo sotto l’occhio. Di fronte a quella scena il compagno, che si era allontanato per ritirare il suo drink al bancone, avrebbe deciso di vendicarsi nei confronti dello sconosciuto che, ai suoi occhi, stava importunando la sua donna. In uno scatto di gelosia, l’avrebbe preso a schiaffi, calci e pugni in tutto il corpo, in particolare sul viso e sulla nuca, mentre il rivale era a terra.

La fuga

Il commercialista in qualche modo sarebbe riuscito a mettersi in salvo da quella furia cieca, proteggendosi il volto con le braccia e afferrando due sedie per difendersi. Nel mentre, la coppia è scappata a piedi, facendo perdere le proprie tracce, prima dell’arrivo dei carabinieri. Ora i due, difesi dall’avvocato Antonio Gagliardi, dovranno rispondere dell’accusa di lesioni personali in concorso davanti al giudice di pace di Ancona.