SENIGALLIA Si è spento sabato a 81 anni il commercialista Sergio Moroni. I funerali si terranno oggi alle 15 presso la chiesa del Portone, nel quartiere dove viveva e dove aveva il suo studio da commercialista in via Trieste. Ad annunciarne la morte è stata l’amata moglie Sandra. Sergio Moroni, che lo scorso 6 dicembre aveva compiuto 81 anni, era uno stimato professionista, una persona solare e sempre positiva nonostante la prematura scomparsa dei figli Barbara e Daniele che aveva dovuto affrontare. Era anche una persona generosa e attenta al prossimo, che aiutava.



Ha sempre sostenuto con donazioni la cooperativa sociale Casa della gioventù, che si occupa di fornire servizi di qualità per minori, disabili, fragili e famiglie. A lei saranno devoluti i soldi raccolti durante la cerimonia funebre. Alla cooperativa aveva regalato anche una piccola auto per carrozzine e faceva sempre donazioni sia a Natale che a Pasqua.

La cooperativa



«E’ grande l’affetto, la stima, il rispetto che abbiamo come cooperativa per Sergio – le parole di Raffaele Mandolini, educatore della Casa della Gioventù –, papà di Barbara che ha frequentato il nostro centro per anni. Un padre amoroso verso i suoi figli, prematuramente scomparsi. E’ stato veramente un genitore e un marito affettuoso, sempre presente, disponibile e amorevole con tutti. Una persona buona, umile, dedita agli altri e alla famiglia». La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria delle onoranze funebri Giaccoli in via Cellini, dove il feretro partirà nel primo pomeriggio per raggiungere la chiesa del Portone. Qui alle 15 si terrà il funerale. Numerosi i messaggi di cordoglio e d’affetto ricevuti dalla famiglia per la scomparsa del professionista, molto conosciuto in città proprio per il lavoro che l’ha messo in contatto con numerose persone. Tutti ricordano la sua gran dignità e voglia di vivere, nonostante il grande dolore affrontato con la perdita di entrambi i figli.