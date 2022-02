Presidenza della Fondazione Carisap, è un commercialista il primo candidato: ecco chi è

ASCOLI - Si apre la corsa al trono della Fondazione Carisap. Da lunedì scorso e fino al 17 marzo sarà possibile presentare le candidature per la carica di presidente. Ancora in forse l’amministratore delegato derlla Sabelli, Angelo Davide Galeati, attuale inquilino dell’ex Olimpia.



Galeati ha ottenuto una proroga da febbraio ad aprile, ma ha già ricoperto un mandato da presidente e uno come componente del consiglio di amministrazione. La normativa prevede la non possibilità a ricoprire il ruolo per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall’organo. Ma sulla questione pende un ricorso e a breve si conoscerà l’esito.



Nel frattempo fa ufficialmente il suo ingresso nell’agone Maurizio Frascarelli. «Mi sono candidato per proseguire la mia opera all’interno della Fondazione. Mi porto dietro un bel bagaglio di esperienza» commenta Frascarelli. Sessantuno anni da compiere a maggio, dottore commercialista, già amministratore dal 2005 al 2010 della società Caffè Meletti, società strumentale della Fondazione Carisap, dal 2010 al 2016 è stato consigliere d’amministrazione della Fondazione stessa, mentre dal 2019 fa parte dell’organo d’indirizzo. Quale sarà la progettualità futura? «Sto portando avanti alcuni colloqui con le associazioni di volontariato del territorio: da più parti vengono segnalate difficoltà per i più giovani segnati da questi duri anni di pandemia, restrizioni e didattica a distanza. E poi attenzione all’emergenza abitativa» spiega. Il covid allenta la morsa, ma si è posto come un vero ostacolo alla mission della Fondazione in quest’ultimo periodo. «La Fondazione è soggetto del Terzo settore. La sua area di riferimento è il volontariato, la lotta alla povertà e alle disuguaglianze. Adesso la pandemia e l’emergenza si sono rese protagoniste assolute e la governance ha agito di conseguenza. Domani si potrà tornare ad operare nel settore di pertinenza» sostiene Frascarelli.



C’è un altro aspetto nell’agenda dell’ex amministratore della Caffè Meletti: «Un grande progetto di sviluppo futuro dell’intera comunità con la partnership di università e enti locali – dichiara -. Ci sono già al momento collaborazioni di questo tipo, ma la Fondazione Carisap dovrà essere in grado di determinare questo disegno». Il dado è tratto, la corsa si mette in moto: entro il 17 marzo si potranno presentare le candidature per la presidenza, alla fine dello stesso mese ci sarà la verifica dell’eleggibilità, poi a fine aprile si terranno le elezioni per il rinnovo della carica di presidente, dei componenti del consiglio d’amministrazione e di quelli del collegio dei revisori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA