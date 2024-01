Raffica di controlli ad Ancona, arrestato spacciatore recidivo (trovato con 100 grammi di droga) e mandato in carcere il saccheggiatore dell'officina

ANCONA - Nella tarda serata di ieri si è svolto il servizio ad "Alto Impatto" disposto dal Questore di Ancona Cesare Capocasa d'intesa con il Prefetto Saverio Ordine, che ha visto coinvolti i quartieri del Piano, degli Archi e di Piazza Rosselli, con l'obiettivo di restituire vivibilità alle zone e contrastare fenomeni di disagio giovanile, assunzione di sostanze stupefacenti, spaccio, ubriachezza molesta e tutti quegli atti di illegalità che incidono negativamente sulla percezione di tranquillità dei cittadini del capoluogo dorico.

I controlli



I poliziotti della Questura, unitamente a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia hanno effettuato diversi controlli a soggetti e veicoli, riportando un bilancio dell'attività oltremodo positivo. Le autovetture controllate sono state 49 con nessuna irregolarità è stata riscontrata. Le persone identificate, anche attraverso mirati posti di controllo, sono state 140 e, di questi, circa 30 con precedenti giudiziari. Tra gli identificati, un soggetto bengalese di circa 35 anni, nei cui confronti pendeva un'espulsione è stato assoggettato alla procedura, con contestuale ordine ad abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni.

Spaccio di droga



Inoltre, nel corso dell'attività svolta, un italiano di 22 anni, pregiudicato, è stato trovato in possesso di oltre 100 grammi di droga suddivisi tra cocaina, hashish e marijuana e bilancino di precisione, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane, già conosciuto perché coinvolto in una pregressa indagine antidroga, che aveva portato al suo arresto nel luglio del 2022, aveva di nuovo intrapreso l’attività di spaccio di stupefacenti. I sospetti si sono rilevati fondati, nel corso del servizio infatti gli operatori sono riusciti a bloccare, nella mattinata di ieri , l’autovettura condotta dallo stesso ragazzo. Nell’immediatezza veniva eseguita una perquisizione personale e locale, prima sull’autovettura in uso al predetto e quindi all’interno della sua abitazione di residenza.

L’atto di perquisizione permetteva di rinvenire, dentro diversi barattoli nascosti in varie parti della camera da letto oltre 100 grammi di droga suddivisa tra cocaina, hashish e marijuana, un bilancino di precisione, un coltellino con lama annerita, una macchina per sottovuoto, marca Silvercrest, con relativa ricarica di buste in plastica, tutto materiale verosimilmente utilizzato per confezionare lo stupefacente. Gli inequivocabili riscontri probatori hanno fatto scattare la denuncia a piede libero del giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana.

Misura cautelare in carcere





Infine, nell'ambito del servizio, è stato eseguita la misura cautelare personale della custodia in carcere come misura di aggravamento del provvedimento cautelare dell’obbligo di presentazione, emesso il 24 novembre scorso nei confronti di un pregiudicato anconetano di anni 47, ritenuto responsabile di furto aggravato e possesso di strumenti atti allo scasso. I fatti risalgono allo scorso novembre, quando l'uomo si introduceva furtivamente all’interno di un’autofficina di Ancona, approfittando che il titolare si trovava intento a riparare un’autovettura in un ambiente adiacente.

Veniva rubato un borsello custodito dallo spogliatoio dell’officina, all’interno del quale vi erano contenuti 1500 euro, 4 orologi, un braccialetto e altri oggetti, tra i quali una torcia tattica professionale con matricola. All’esito dei riscontri probatori, il GIP del Tribunale di Ancona, ha emesso nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di firma, dove veniva prescritto allo stesso di presentarsi due volte al giorno in Questura. L’indagato ha però ottemperato alla misura solo per qualche giorno. All’esito della inevitabile segnalazione da parte della Polizia, il Gip del Tribunale di Ancona aggravava la misura cautelare precedentemente emanata emettendo il provvedimento di custodia cautelare in carcere ed ordinando il suo accompagnamento nell’istituto penitenziario più vicino. A fronte della nuova ordinanza, i poliziotti, nella mattinata di ieri, hanno rintracciato il l'uomo conducendolo poi nella Casa Circondariale di Ancona-Montacuto.

Il provvedimento eseguito, costituisce misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui è ammesso mezzo di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva. Il questore Capocasa: «Continua incessante la lotta al degrado urbano unita all'attività di prevenzione dei reati contro l’incolumità pubblica, di tipo predatorio e dello spaccio stupefacenti, al fine di intensificare sempre di più il rapporto con la cittadinanza, restituendo vivibilità e sicurezza al territorio»