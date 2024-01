Tremendo frontale tra un camion ed il furgone dei volontari: tre feriti, uno è grave

MORCIANO - Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 9 in via Ventena, a Morciano di Romagna: tre persone sono rimaste ferite, una in modo grave, nel frontale tra un camion ed un furgone del servizio di volontari "Sos taxi".

Il termendo schianto è ancora al vaglio dei carabinieri, chiamati a stabilire dinamica e responsabilità. Subito allertati i soccorsi, giungevano sul posto due ambulanze e l' auto medicalizzata del 118 che hanno fatto intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco di Cattolica per estrarre il conducente dalle lamiere contorte del pulmino. Tre i feriti: il più grave è stato portato alll'ospedale Bufalini di Cesena, gli altri 2 all'Infermi di Rimini. Via Ventena è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore.