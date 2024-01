PORTO SAN GIORGIO Allarme la scorsa notte in città per un giovane che minacciava di gettarsi da un tetto. Decisivo l’intervento da parte degli agenti di polizia intervenuti sul posto che sono riusciti a dissuaderlo e a convincerlo a scendere scongiurando il peggio. L’episodio è avvenuto nella notte fra sabato e domenica e sarebbe successivo, ma sul caso stanno indagando le forze dell’ordine, a un litigio al termine del quale il ragazzo, di circa 20 anni, è appunto salito sul tetto.

La telefonata

L’allarme sarebbe stato lanciato da una persona che ha assistito al fatto e messo quindi in allerta la macchina dei soccorsi, già pronta a fronteggiare le eventuali emergenze dell’ultimo weekend di festa. Gli agenti hanno subito iniziato a parlare con il ragazzo e nel giro di pochi minuti sono riusciti a farlo desistere. L'episodio + avvenuto nella zona sud di Porto San Giorgio intorno alle 3 quando è stato allertato il 118 per la presenza del giovane che dal tetto dell’edificio, a circa 7 metri di altezza, minacciava di farla finita gettandosi nel vuoto.

Il colloquio

Sul posto sono andati gli agenti di una Volante della polizia, i vigili del fuoco di Fermo e un'ambulanza della Croce Azzurra di Porto San Giorgio. I poliziotti hanno appunto iniziato a parlare con il ragazzo e, alla fine, lo hanno convinto a desistere.

I soccorsi

Una volta sceso è stato soccorso dai militi dell'ambulanza. Ignoti i motivi del gesto e se questo sia da ricollegarsi al presunto litigio. Ma, per fortuna, una conclusione a lieto fine per una vicenda che rischiava di trasformarsi in tragedia.