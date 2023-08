Perde il controllo del trattore e precipita nella scarpata: agricoltore muore dopo un volo di 60 metri a Monsampietro Morico

MONSAMPIETRO MORICO - Dramma oggi pomeriggio a Monsampietro Morico: un agricoltore di 70 anni ha perso il controllo del trattore che stava guidando ed è precipitato nel vuoto morendo sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco, i mezzi inviati dal 118, i carabinieri e il Soccorso Alpino.

Perde il controllo del trattore e vola nel dirupo, agricoltore muore dopo un volo di 60 metri

Il mezzo è finito in un dirupo per un volo di almeno 60 metri. L’impatto a terra è stato violentissimo e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. In azione l’elicottero di Marche Soccorso per l’eventuale trasporto a Torrette e quello dei vigili del fuoco per i soccorsi nel dirupo. I soccorritori sono scesi per 60 metri ma purtroppo l’uomo era deceduto sul colpo. Da verificare se l’incidente sia dovuto a un malore o un guasto meccanico.