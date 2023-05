Belforte del Chienti, travolto dal trattore che guidava: morto agricoltore. Era sceso per controllare un malfunzionamento nel mezzo

BELFORTE DEL CHIENTI Scende dal trattore per sistemare una anomalia, ma il mezzo lo travolge e lo uccide. Dramma in un campo a Belforte del Chienti. Un anziano di 86 anni, di Tolentino, ha perso la vita per una tragica fatalità. Erano circa le 16.30 quando è scattato l’allarme nel campo di sua proprietà. La famiglia dell’uomo, non vedendolo rientrare, si è preoccupata ed è andata a cercarlo nel campo dove l’anziano si era recato per svolgere dei lavori. Il corpo dell’uomo, però, è stato trovato riverso a terra, vicino al mezzo agricolo.

I soccorsi

Subito sono stati chiamati i soccorsi e, nel volgere di pochi minuti, sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Inutili i tentativi di rianimarlo, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Sul posto, per chiarire la dinamica dell’accaduto, anche i carabinieri della Compagnia di Tolentino, guidati dal maggiore Giulia Maggi. Stando a una prima ricostruzione, l’anziano avrebbe riscontrato una anomalia al mezzo agricolo, sarebbe sceso per sistemarlo, ma il trattore lo avrebbe travolto, uccidendolo.