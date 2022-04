Il trinciaerba finisce contro un albero e lo travolge: muore a 70 anni mentre lavora nei campi

GRADARA - Tragedia nella tarda mattinata di ieri in un appezzamento agricolo nel territorio del Comune di Gradara dove è avvenuto un infortunio mortale che ha visto vittima un pensionato del luogo. Si tratta di un incidente che è avvenuto a causa di un trattore che si è ribaltato mentre era in movimento. Purtroppo è anche l’ultimo di una lunga serie di incidenti legati all’utilizzo di mezzi agricoli. L’infortunio è accaduto nelle campagne di Granarola di Gradara. A perdere la vita è stato Pierino Tonti, 70 anni, pensionato che stava guidando un trinciaerba a quattro ruote in un suo appezzamento di terreno leggermente scosceso.

Per cause da accertare, l’uomo è andato a finire contro un albero e questo ha fatto ribaltare il mezzo che lo ha schiacciato e ucciso all’istante. Nessuno pare che fosse presente al momento dell’incidente. Il trattore, un piccolo mezzo di impiego abbastanza comune nei campi, si è ribaltato in un tratto in pendenza. Il pensionato era esperto della guida del mezzo ma non è riuscito a tenerlo sotto controllo. L’allarme è stato dato intorno alle 13 quando i familiari si sono messi a cercare il 70enne che era atteso a casa per l’ora di pranzo. Alla vista di quanto successo sono stati chiamati i vigili del fuoco che sono giunti da Pesaro insieme anche a un’ambulanza. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118, per l’uomo non c’era più nulla da fare. La moglie ha avuto un malore alla vista del marito morto. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Ultimo aggiornamento: 08:06

