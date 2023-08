Terribile scontro auto-scooter al Passetto: ragazza di 18 anni in gravi condizioni

ANCONA – Schianto da brividi nel primo pomeriggio in via Trieste, dalle parti del Passetto. Una ragazza di 18 anni è finita all'ospedale in codice rosso per un brutto trauma facciale. L'incidente, avvenuto attorno alle 14, ha coinvolto lo scooter su cui viaggiava la giovane e un'auto. Nell'impatto, piuttosto violento, ha avuto la peggio la 18enne che è stata soccorsa dall'automedica del 118 e dalla Croce Rossa di Ancona. Rimasta sempre cosciente, è stata portata all'ospedale di Torrette in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale.