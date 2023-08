ANCONA - Madre, padre e figlia all’ospedale dopo uno schianto da brividi. Per fortuna ora stanno tutti bene. Ma lo spavento è stato enorme per una famiglia anconetana in vacanza in Trentino. L’incidente è avvenuto martedì pomeriggio a Pinzolo, precisamente nella frazione di Sant’Antonio di Mavignola, lungo la statale 239.

L’auto su cui viaggiava una coppia anconetana con la loro bambina piccola attorno alle 17 si è scontrata frontalmente con una moto.

A seguito dell’impatto, piuttosto violento, ad avere la peggio è stato il centauro, caduto rovinosamente a terra, ma rimasto sempre cosciente. Immediato l’allarme dato al numero unico d’emergenza 112. Sul posto si sono portati i soccorsi con i mezzi del 118, l’autosanitaria dell’associazione volontari di Pinzolo, l’automedica di Trentino Emergenza, i vigili del fuoco di Madonna di Campiglio e la Polizia locale di Pinzolo per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico. Feriti, per fortuna in modo non grave, padre, madre e bambina che viaggiavano sulla Seat di colore rosso: i tre, dopo le cure ricevute all’ospedale di Pinzolo, sono stati dimessi nella giornata di ieri e rientreranno nelle prossime ore ad Ancona con un’auto sostitutiva, perché la loro è andata distrutta. È ancora ricoverato, invece, il centauro per i traumi riportati alle gambe, ma non è in pericolo.