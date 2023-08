Agricoltore muore nei campi travolto dal suo trattore con il rimorchio. Aveva 73 anni

FARRA DI SOLIGO (TREVISO) - Nella mattinata di oggi, mercoledì 9 agosto, un agricoltore di 73 anni ha perso la vita travolto dal suo trattore. È accaduto intorno alle 11 in via Scandolera a Col San Martino, frazione di Farra di Soligo. L'anziano si chiamava Vittorio Scarpel, pensionato classe 1948: stava conducendo il mezzo agricolo con rimorchio in un tratto di strada discendente quando si è consumata la tragedia. Sul posto è intervenuta l'automedica e l'ambulanza proveniente da Soligo. Attivato anche l'elisoccorso Falco 2 partito da Belluno. Gravissime le ferite riportate dal 73enne, per il quale vani sono risultati i tentativi di rianimazione.

Stando alla ricostruzione, l'uomo era nel suo vigneto e stava percorrendo un tratto di strada in discesa con il trattore e il rimorchio quando improvvisamente il mezzo si è ribaltato schiacciando il conducente. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco e lo Spisal.