Pietrarubbia, tragica caduta mentre pota un albero: anziano agricoltore ​trovato morto nel campo

PIETRARUBBIA - Infortunio mortale nel comune di Pietrarubbia. Un anziano agricoltore è morto in seguito a una caduta mentre tagliava i rami di un albero. L'incidente è accaduto a Caivano in località Ca' Carbone.

Per eseguire l'operazione l'uomo, di 78 anni, era salito con l'usilio di una scala sulla benna del suo trattore, sollevata in alto. L'allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio. Sul posto è intervenuto un equipaggio del 118 che ha solo potuto constatare il decesso dell'agricoltore. All'operazione di soccorso hanno partecipato anche i vigili del fuoco di Macerata Feltria. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente.