PORTO SANT'ELPIDIO Ultimi bagliori natalizi, oggi e domani la due giorni che chiude in bellezza – si fa per dire, tenendo a mente la Befana – le festività. Oggi l’arrivo dei magi a villa Bernetti alle 16, a cura della parrocchia della Santissima Annunziata, casetta della Befana mattina e pomeriggio in piazza Garibaldi, con le sorprese per i bambini offerte dalla Proloco di Porto Sant’Elpidio e dalla nuova associazione di quartiere Centro che ha curato l’allestimento. Presepe tradizionale di Angelo Medaglia sempre in funzione e concerto dell’epifania alle 18 alla chiesa della Madonna della Fiducia a cura dell’associazione di quartiere Centro, con il coro diretto dal M° Daniela Fiorani con Daniela Carlini al violino e Luca Conti al pianoforte.

La premiazione

Domani le premiazioni del contest “la vetrina di Natale” a cura della Cna Fermo, l’appuntamento è in piazza Garibaldi alle 17. In volata sul 2024 si chiude il cartellone natalizio che dà voce alla tradizione e alle attività commerciali, sulla spinta delle associazioni, di categoria, del volontariato, comprese le parrocchie, che hanno fatto rete per questo inizio d’anno.

Il contest

In quanto al contest «hanno partecipato un po’ tutte le attività – dice l’assessore al Commercio Maria Laura Bracalente – non solo una tipologia, è un contest molto sentito e tanti sono stati i Like, se sarà bel tempo premieremo in piazza all’aperto, consegneremo le targhe al primo, secondo e terzo classificato, se il tempo è brutto faremo le premiazioni all’interno del Gigli». In quanto al bilancio sul calendario natalizio «ci ha dato tante soddisfazioni e di presenze – dice l’assessore al Turismo Elisa Torresi – al villaggio di Natale, abbiamo avuto feedback molto positivi, in quanto alla pista di pattinaggio le presenze hanno superato le aspettative dei gestori quindi ottimo segnale, ottima risposta di Porto Sant’Elpidio. Grande partecipazione anche per il contest delle vetrine dei negozi che andremo a premiare domani, quindi abbiamo la stessa risposta di presenza, di vicinanza del pubblico che già avevamo avuto quest’estate. Porto Sant’Elpidio è capace di grandi numeri e questi eventi ce lo sottolineano. Un segnale ci è stato dato anche con la stagione teatrale, dove abbiamo registrato il boom di abbonamenti, il boom di presenze per i primi spettacoli e questo è uno stimolo a fare sempre meglio perché la gente risponde, ci è vicina e vuole partecipare».

La festa

Domani pomeriggio si festeggia anche al centro sociale di via Pesaro con la super tombola del Palio del mare dalle 16, ricchi premi con l’Atletica di Sante Isidori e Carlo Summa, il gruppo organizzatore con Wais Ripa, Genni Cinesi, Mauro Leoni, e i rioni: Balene, Delfini, Cavallucci marini, Squali, Sirene.