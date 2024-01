FANO La presenza del vescovo Andrea Andreozzi nella squadra dei preti che hanno partecipato alla undicesimo edizione del Volley della Befana, vera stella della manifestazione cui si è rivolta tutta la simpatia del pubblico, ha attirato un folto pubblico l’altra sera al palazzetto dello Sport, dove si è rinnovato questo tradizionale evento finalizzato alla solidarietà.

La partecipazione

Dalle offerte raccolte all’ingresso si sono ottenute 2.200 euro che sono stati devoluti quest’anno alla associazione Simitu, la quale ha attivato una intensa opera di sensibilizzazione per ottenere un percorso diagnostico e terapeutico in favore di coloro che sono affetti da ferite di difficile guarigione. La squadra dei preti si è battuta con grande determinazione, forte del suo passato in cui ha ottenuto ben 3 vittorie consecutive, prima con la compagine dei politici, poi con quella dei medici, ottenendo però questa volta un onorevole terzo posto. La vittoria del torneo è stata conquistata dalla squadra presieduta dal sindaco Massimo Seri, della quale hanno fatto parte esponenti della maggioranza e dell’opposizione insieme; vale a dire: il vice sindaco Cristian Fanesi, l’assessore Etienn Lucarelli, Pietro Valori l’organizzatore del torneo, Enrico Cipriani ed Edoardo Carboni i nuovi entrati in Azione, Enrico Nicolelli, Luca Serfilippi, Gianluca Ilari e Luigi Scopelliti della Lega,

Francesco Panaroni del movimento 5 Stelle, Giuseppe Pierpaoli di Fratelli d’Italia; non è mancato nemmeno il segretario comunale Stefano Morganti e a rinforzare la squadra il giovane campione di motociclismo Marco Gaggi. Ogni squadra infatti aveva dalla sua parte e nelle sue file un testimonial tra i personaggi noti.

I vip

Moreno, campione italiano di free-style e vincitore della trasmissione di Maria De Filippi “Amici” insieme al paratleta Lollo Marcantognini ha gareggiato per la compagine dei Giornalisti – Avis, Noel Spangenberg anche lui campione sulle due ruote ha fatto parte della selezione dei preti, mentre Paolo Toffoli ha gestito la formazione dei medici. Dopo la benedizione iniziale a tutte le squadre da parte del vescovo e un minuto di raccoglimento in memoria dei medici e degli operatori sanitari che in questi giorni sono deceduti sia a causa di incidenti che in modo prematuro per eventi naturali, è iniziata la kermesse.

I risultati

Dapprima i politici battere i parroci per 15 a 13, poi l’Avis e i giornalisti imporsi sui medici per 15 a 11 e alla fine ottenere la vittoria finale i politici battendo l’Avis – Giornalisti per 15 a 10.