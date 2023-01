Previsioni meteo: ancora nebbia nelle Marche e Linus fotografa Gradara assediata dalle nubi. Domenica cambia tutto

La Befana? Dovrà stare attenta alla nebbia. Persiste, nelle Marche, la nebbia diffusa durante le ore più fredde della giornata, in dissolvimento durante le ore centrali quando le schiarite saranno ampie e durature. Non piove, temperatura costante, mare calmo: insomma, calma piatta, secondo le previsioni meteo della Protezione civile, per il 6 gennaio. Giornata fotocopia a quella di oggi 5 gennaio che Linus, direttore di Radio DeeJay, ha immortalato con una suggestiva foto (poi postata in una storia di Instagram) del Castello di Gradara assediato dalla nebbia.

Lo scatto di Linus postato oggi su Instagram: ecco la visuale di Gradara avvolta dalla nebbia

Sabato 7 gennaio

Per sabato 7 gennaio persistenza di nebbie in particolare al mattino, in graduale dissolvimento durante le ore centrali della giornata mentre alla sera le nebbie riguarderanno prevalentemente i settori montani. Venti sud-occidentali di brezza leggera, in rotazione lungo la costa dai quadranti orientali durante le ore centrali e parte del pomeriggio

Mare quasi calmo o poco mosso.

Domenica 8 gennaio

Stop alle nebbie domenica 8 gennaio: al mattino cielo nuvoloso sui settori montani, parzialmente nuvoloso sui settori costieri. Nel corso del pomeriggio diffusione della nuvolosità a tutto il territorio.

Precipitazioni fino alle ore centrali del pomeriggio deboli e locali piovaschi lungo il crinale; verso sera le precipitazioni diverranno sparse. Temperature in lieve aumento, venti sud-occidentali di brezza tesa.